كأس العالم للأندية.. شاهد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي مجانا

كتب- محمد خيري:

يستهل فريق ريال مدريد الإسباني مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة قوية أمام الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد الهلال اليوم الأربعاء، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد ريال مدريد والهلال السعودي ضمن المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة، بجوار فريقي باتشوكا المكسيكي وسالزبورج النمساوي.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال السعودي مجانا

ومن المقرر أن تكون هذه المباراة هي الرسمية الأولى لتشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد، وكذلك أول مباراة للهلال تحت قيادة المدير الفني سيموني إنزاجي.

وسوف تنقل مباراة ريال مدريد والهلال السعودي، مجانا عبر قنوات إم بي سي، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

وكذلك يمكنك مشاهدة المباراة بشكل مجاني عبر منصة "DAZN"، لكن بجودة أقل نسبيا، بينما إذا أردت مشاهدة المباريات بأعلى جودة ممكنة، فذلك يكون من خلال اشتراك مدفوع.

وسوف تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، في ظل الشعبية والجماهيرية الكبيرة للفريق الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية.