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توافد جماهير الهلال السعودي على ميامي قبل مواجهة ريال مدريد

11:56 ص الأربعاء 18 يونيو 2025
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    جماهير الهلال قبل ساعات من مباراة ريال مدريد
  • عرض 3 صورة
    جماهير الهلال
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كتبت-هند عواد:

توافدت جماهير الهلال على شوارع مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، قبل ساعات من مباراة الفريق ضد ريال مدريد الإسباني.

ويواجه الهلال نظيره ريال مدريد، في العاشرة مساء اليوم، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

ونشر الحساب الرسمي للهلال على موقع التغريدات "إكس"، صورا من توافد الجماهير في في شوارع ميامي.

ونظمت شركة نادي الهلال أمس الثلاثاء فعالية جماهيرية تحت شعار "شاطئ ميامي بالأزرق".

ويشارك الهلال في كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كل من، باتشوكا وريد بول سالزبورج.

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جماهير الهلال السعودي ريال مدريد ولاية فلوريدا الأمريكية
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