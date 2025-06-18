كتبت-هند عواد:

أعلن الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، الكشف عن مواعيد مباريات الموسم الجديد من المسابقة 2025-2026.

وتجرى قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، للإعلان عن موعد 380 مباراة، في الحادية عشر صباح اليوم الأربعاء.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، يوم السبت 16 أغسطس 2025، وستقام مباريات الدور النهائي يوم الأحد 24 مايو 2026 .

ويستمر الجدول في منح اللاعبين مزيدًا من وقت الراحة خلال فترة جولات المباريات الاحتفالية، مع عدم إقامة جولتين بفارق 60 ساعة بينهما.

وسيتكون موسم 2025/26 من 33 عطلة نهاية أسبوع، ويسمح تاريخ البدء في 16 أغسطس بأقصى وقت راحة متاح للاعبين - 83 يومًا صافيًا - من نهاية موسم 2024/25.

ويضمن تاريخ انتهاء الموسم في 24 مايو 2026 انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز قبل فترة الاستدعاء لكأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزي، أن هناك احتمالية لغياب بعض النجوم الكبار بينهم الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، لأكثر من شهر عن مباريات الدوري الإنجليزي، بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير.

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