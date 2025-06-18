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ماذا قالت الصحف المغربية عن مباراة الوداد ومانشستر سيتي؟

10:15 ص الأربعاء 18 يونيو 2025
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    مانشستر سيتي
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    مانشستر سيتي
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    قميص مانشستر سيتي الجديد 202526 (10)
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    قميص مانشستر سيتي الجديد 202526 (9)
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    قميص مانشستر سيتي الجديد 202526 (8)
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كتبت-هند عواد:

يفتتح الوداد المغربي مشواره في كأس العالم للأندية 2025، مساء اليوم، عندما يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي، في السابعة مساء اليوم على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، في الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة.

وتناولت الصحف المغربية، المواجهة الصعبة ضد الفريق الإنجليزي الذي يضم المحترف المصري عمر مرموش.

وتناولت صحيفة "الأيام 24" المغربية، تصريحات محمد أمين بنهاشم مدرب الوداد، الذي أكد صعوبة المباراة.

وقال موقع "le360 DPORT"، إن الجماهير الودادية متفائلة بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة مانشستر سيتي، بكل ثقة.

وبرز موقع "المغرب 24" المباراة، بعنوان: "كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية".

وقالت صحيفة "هسبريس"، إن جمعية قدماء الوداد، عبر رئيسها عبد الرحيم صابر، وجهت رسالة دعم ومساندة للفريق قبل انطلاق مشاركته في مانشستر سيتي، ووصفت الأمر بـ"المحطة التاريخية"، التي تعد فرصة لتأكيد ريادة الفريق.

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