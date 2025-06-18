شهدت بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، إقامة الكثير من المباريات الهامة خلال اليومين الماضيين، التي كان من ضمنها عدد من اللقاءات التي تتعلق بالفرق الأفريقية.

ونجح فريق صن داونز الجنوب أفريقي، خلال اللقاءات التي أقيمت في الـ 48 ساعة الماضية، من تحقيق الفوز الأول للأندية الأفريقية، خلال النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، في الساعات الأخيرة.

فلامنجو يتفوق على الترجى بثنائية في كأس العالم للأندية

تمكن فريق فلامنجو البرازيلي من تحقيق الفوز على حساب الترجي التونسي، بنتيجة هدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"بعد هزيمة الترجي".. جدول ترتيب المجموعة الرابعة بكأس العالم للأندية

أسدل الستار منذ قليل على مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بمباراة جمعت بين فريقي فلامنجو البرازيلي والترجي التونسي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"حاجة خطيرة".. مهيب يفجر مفاجأة بما فعله ميسي ورفاقة مع لاعبي الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، تفاصيل تعامل لاعبي فريق إنتر ميامي، مع لاعبي الأهلي، خلال المباراة الماضية، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

من سرقة بنك إلى المونديال.. الحكاية الكاملة لصن داونز وملهمه يوهان كرويف

في ستينيات القرن الماضي (1970) بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، اجتمع مجموعة من الشباب برئاسة موتسيري رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حاليا وبوني سيبوتسان، لتأسيس ناد سيصبح بعد 55 عاما بين كبار العالم في مونديال 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لاعب الهلال السعودي يقلل من غياب مبابي عن اللقاء المرتقب

تحدث روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي، عن مواجهة ريال مدريد الإسباني، في كأس العالم للأندية 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ضربة موجعة للهلال قبل مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية

تلقى الهلال خبراً صادماً قبل انطلاق مشواره في كأس العالم للأندية 2025، حيث تأكد غياب مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن المواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد، في افتتاح منافسات المجموعة، والتي تقام اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"يؤثر على السمع".. رسالة مفاجئة على ساعة مشجع برازيلي في كأس العالم للأندية 2025

شهد ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكي فجر أمس الثلاثاء، واحدة من أقوى مباريات كأس العالم للأندية، والتي جمعت بين فريقي بوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بمونديال الأندية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تأخر انطلاق مباراة صن داونز وأولسان هيونداي في كأس العالم للأندية لهذا السبب

تأخرت إنطلاقة مباراة فريق صن داونز الجنوب أفريقي أمام نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بسبب سوء الأحوال الجوية، الذي كان انطلاقها في تمام الساعة الواحدة صباحا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

10 صور ترصد أزمة مباراة صن داونز وأولسان هيونداي في مونديال الأندية

شهدت مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في كأس العالم للأندية أولى أزمات البطولة، بعدما قرر حكم المباراة تأجيل انطلاق بداية المباراة على الرغم، من دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"جلسة ريبيرو وتدريبات بدنية".. تفاصيل مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة بالميراس

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في بطولة كأس العالم للأندية 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

صن داونز يفوز على أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية 2025

حقق فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الفوز على نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)