موعد مباراة مانشستر سيتي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية 202

القاهرة - مصراوي

يلاقي مانشستر سيتي نظيره الوداد المغربي اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات افتتاح الجولة الأولى من المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

وتضم المجموعة السابعة كلا من: مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد المغربي، العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي .

وتبث المباراة عبر منصة DAZN العالمية الناقل الحصري لبطولة كأس العالم للأندية.