موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025

القاهرة - مصراوي

يلاقي ريال مدريد نظيره الهلال السعودي اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات افتتاح الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب هارد روك.

وتضم المجموعة الثامنة كلا من: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، ريد بول سالزبورج الأمريكي.

وتبث المباراة عبر قنوات: MBC MASR 2، MBC ACTION، منصة DAZN العالمية.

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