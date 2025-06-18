كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

مونتيري

1 1
04:00

إنتر ميلان

كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي

- -
19:00

الوداد البيضاوي

كأس العالم للأندية

أولسان هيونداي

0 1
01:00

ماميلودي صنداونز

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025

06:42 ص الأربعاء 18 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تشافي ألونسو يتولى تدريب ريال مدريد (1)
  • عرض 10 صورة
    تشافي ألونسو يتولى تدريب ريال مدريد (3)
  • عرض 10 صورة
    تشافي ألونسو يتولى تدريب ريال مدريد (2)
  • عرض 10 صورة
    تشافي ألونسو يتولى تدريب ريال مدريد (1)
  • عرض 10 صورة
    كريم أشرف لاعب الهلال السعودي السابق (1)
  • عرض 10 صورة
    ميتروفيتش
  • عرض 10 صورة
    ميتروفيتش
  • عرض 10 صورة
    ألكسندر ميتروفيتش
  • عرض 10 صورة
    أليكساندر ميتروفيتش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

يلاقي ريال مدريد نظيره الهلال السعودي اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات افتتاح الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب هارد روك.

وتضم المجموعة الثامنة كلا من: ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، ريد بول سالزبورج الأمريكي.

وتبث المباراة عبر قنوات: MBC MASR 2، MBC ACTION، منصة DAZN العالمية.

أقرأ أيضًا:
أول 7 صور من حفل زفاف ناصر منسي لاعب الزمالك

سرطان المريء.. مخاطر تناول تبغ السنوس بعد ظهوره في الدوري المصري


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية مونديال الأندية موعد مباراة ريال مدريد والهلال السعودي ريال مدريد الإسباني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان