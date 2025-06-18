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التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إنتر ميلان و مونتيري في كأس العالم للأندية 2025

06:38 ص الأربعاء 18 يونيو 2025
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القاهرة – مصراوي:

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري المكسيكي، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل مونتيري الهدف الأول عن طريق لاعبه سيرجيو راموس في الدقيقة 25، عن طريق رأسية قوية لم يتمكن حارس مرمى إنتر من التصدي لها.

وفي الدقيقة 42، أدرك لاوتارو مارتينيز هدف التعادل لصالح إنتر ميلان، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية قبل نهاية الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، حصد كل من الفريقين نقطة واحدة، حيث احتل مونتيري المركز الثاني، وجاء إنتر ميلان في المركز الثالث.

وتضم المجموعة الخامسة كلاً من: إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، ريفر بليت الأرجنتيني، أوراوا الياباني.

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مباراة مونتيري وإنتر ميلان نتيجة مباراة مونتيري وإنتر ميلان كأس العالم للأندية مباراة مونتيري وإنتر
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