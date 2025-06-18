كتب - يوسف محمد:

أسدل الستار منذ قليل على مباريات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بمباراة جمعت بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي ومونتيري الممكسيكي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة المباراة، ليتقاسمان نقاط المباراة معا، يحصل كلا منهما على نقطة وحيدة.

وكان فريق ريفر بليت الأرجنتيني، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره أوراوا الياباني، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس لحساب المجموعة ذاتها.

وتضم المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للأندية أربعة فرق وهم: "ريفيربليت الأرجنتيني، مونتيري المكسيكي، إنتر ميلان الإيطالي وأوراوا الياباني".

جدول ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للأندية:

1- ريفر بليت، مباراة وحيدة، 3 نقاط.

2- مونتيري المكسيكي، مباراة وحيدة، نقطة وحيدة.

3- إنتر ميلان، مباراة وحيدة، نقطة وحيدة.

4- أوراوا الياباني، مباراة وحيدة، نقطة وحيدة.

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