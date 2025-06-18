كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي اليوم في بطولة كأس العالم للأندية 2025، تطبيق قانون الـ 5 ثوانٍ الخاص بحارس المرمى، للمرة الأولى في التاريخ.

وعلى الرغم من وجود الكرة في حوزة حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب أفريقي رونين ويليامز، عند الدقيقة 84 من عمر المباراة، مشيرا بيده إلى الرقم 8، ليعلن احتفاظ الحارس بالكرة لمدة 8 ثوانٍ أو أكثر، وهو ما بات يتم احتسابه ركنية للفريق المنافس.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، أعلن في مارس الماضي إجراء العديد من التعديلات في قوانين كرة القدم وبما فيها احتفاظ حارس المرمى بالكرة.

وأقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في التعديلات الأخيرة التي أجراها في مارس الماضي، أنه في حال احتفاظ حارس المرمى بالكرة لمدة 8 ثوانٍ أو أكثر، يتم منح ركلة ركنية للفريق المنافس.

ويذكر أن صن داونز تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى بمونديال الأندية.

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