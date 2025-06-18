راموس يحقق رقما تاريخيا في بطولة كأس العالم للأندية 2025

كتب - يوسف محمد:

ما زالت رأسيات النجم الإسباني سيرجيو راموس حاضرة في البطولات والمباريات الكبرى، بعدما افتتح أهداف فريقه مونتيري المكسيكي اليوم في مرمى إنتر ميلان، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بمونديال الأندية.

وافتتح صاحب الـ39 عاما أهداف فريقه في مرمى إنتر ميلان الإيطالي، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول من اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وحقق النجم الإسباني رقما تاريخيا بتسجيله هدف في مرمى إنتر ميلان اليوم، حيث بات أكبر لاعب سنا يسجل هدف في تاريخ كأس العالم للأندية، بعمر 39 عاما و90 يوما.

وتخطى راموس النجم الأرجنتيني خافيير زانيتي، الذي سجل هدفا في مونديال الأندية نسخة 2010، بعمر 37 عاما و127 يوما، قبل أن يتخطاه المدافع الإسباني بهدفه اليوم.

ويشارك فريق مونتيري المكسيكي في المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "ريفير بليت، إنتر ميلان، أوراوا الياباني".

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