"بعد فوز صن داونز".. جدول ترتيب المجموعة السادسة بكأس العالم للأندية

كتب - يوسف محمد:

اختتمت منذ قليل مباريات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للأندية 2025، بمباراة جمعت بين فريقي صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

ونجح فريق صن داونز في تحقيق الفوز اليوم، على حساب نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بنتيجة هدف دون مقابل، ليحقق الفوز الأول للفرق الأفريقية في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم.

وبهذا الفوز رفع فريق صن داونز الجنوب أفريقي، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 3، في صدارة ترتيب المجموعة السادسة بالبطولة

وكان التعادل السلبي دون أهداف، سيطر على نتيجة المباراة الأولى في هذه المجموعة، التي جمعت بين فريقي فلومينينسي البرازيلي وبروسيا دورتموند الألماني.

وجاء جدول ترتيب المجموعة السادسة بالبطولة كالتالي:

1- صن داونز، مباراة وحيدة، 3 نقاط.

2- فلومينينسي، مباراة وحيدة، نقطة وحيدة.

3- بروسيا دورتموند، مباراة وحيدة، نقطة وحيدة.

4- أولسان هيونداي - مباراة وحيدة، دون نقاط.

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