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صن داونز يفوز على أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية 2025

04:32 ص الأربعاء 18 يونيو 2025
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القاهرة - مصراوي

حقق فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الفوز على نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدف صن داونز الوحيد اللاعب إكرام راينرز في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز تصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاثة نقاط، بينما يأتي أولسان هيونداي في المركز الرابع بدون نقاط .

ويتواجد صن داونز في المجموعة السادسة إلى جانب كل من: بوروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

ومع الذكر يلتقي صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة القادمة فريق بوروسيا دورتموند الألماني يوم السبت الموافق 21 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة السادسة، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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