كتب - يوسف محمد:

وجه حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى الجماهير المصرية، بعد الهجوم الأخير الذي تعرض له عقب مباراة إنتر ميامي الأمريكي.

وكتب الشحات عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "إذا رأيت مهموماً فبشره بفرج الله الواسع القريب وإذا رأيت معسراً فبشره بتيسير الله عاجلاً أم آجلاً، وإذا رأيت مريضاً فبشره بلطف الله وعنايته فهو سبحانه وتعالى الشافي المعافي ذي يقول للشيء كن فيكون (وقولوا للناس حسنا ) أجبروا الخواطر".

وأضاف: "انتقوا كلماتكم، وراعوا المشاعر وتلطفوا بأفعالكم وتذكروا العشرة ولا تؤلموا أحدا وعيشوا أنقياء أصفياء فهذا منهج الأنبياء".

وتعرض الشحات خلال اليومين الماضيين لموجة غضب عارمة من قبل جماهير النادي الأهلي، عقب الأداء الذي ظهر به خلال مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي الأمريكي بمونديال الأندية.

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، كان قد سيطر على نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي الأمريكي، في اللقاء الذي جمع بينهم يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى بمونديال الأندية.

أقرأ أيضًا:

10 صور ترصد أزمة مباراة صن داونز وأولسان هيونداي في مونديال الأندية

إمام عاشور يوجه رسالة لجمهور الأهلي بالفيديو



