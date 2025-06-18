صن داونز يتقدم على أولسان هيونداي بهدف دون رد في الشوط الأول

القاهرة - مصراوي

أنهى فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل أمام نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل هدف صن داونز الوحيد اللاعب إكرام راينرز في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.

وفي حال انتهت المباراة بهذا التقدم، سيكون صن داونز أول فريق أفريقي يحقق الفوز في النسخة الحالية من البطولة.

يذكر أن صن داونز يتواجد في المجموعة السادسة إلى جانب كل من: بوروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.