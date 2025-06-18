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10 صور ترصد أزمة مباراة صن داونز وأولسان هيونداي في مونديال الأندية

02:01 ص الأربعاء 18 يونيو 2025
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كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في كأس العالم للأندية أولى أزمات البطولة، بعدما قرر حكم المباراة تأجيل انطلاق بداية المباراة على الرغم، من دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب.

وجاء قرار الحكم بتأجيل بداية المباراة وعودة اللاعبين إلى أرضية الملعب، بعد وجود تعليمات تشير إلى وجود عاصفة رعدية قادمة.

ويشارك فريق صن داونز، في المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "بروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي".

ويذكر أنه كان من المقرر، انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الواحدة صباحا، ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس العالم للأندية.

وقام المذيع الداخلي لأرضية ملعب "كليمان توربين"، بمطالبة اللاعبين بالدخول إلى غرف تبديل الملابس عقب الاجتماع الذي قادة الفريقين مع حكم المباراة.

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ملعب مباراة صن داونز كأس العالم للأندية تأجيل انطلاق مباراة صن داونز وأولسان هيونداي مونديال الأندية
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