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تأخر انطلاق مباراة صن داونز وأولسان هيونداي في كأس العالم للأندية لهذا السبب

01:35 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

صن داونز وأولسان

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كتب - يوسف محمد:

تأخرت إنطلاقة مباراة فريق صن داونز الجنوب أفريقي أمام نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، بسبب سوء الأحوال الجوية، الذي كان انطلاقها في تمام الساعة الواحدة صباحا.

وقرر حكم المباراة كليمان توربين عودة لاعبي الفريقين إلى غرف تبديل الملابس وتأجيل انطلاق المباراة، بسبب احتمالية وجود عاصفة جوية رعدية قادمة.

وكان من المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الواحدة صباحا، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للأندية.

ولم يتم الإعلان حتى الأن عن الموعد الجديد، الذي سوف يتم لعب المباراة خلاله أو موعد انطلاقها اليوم.

ويتواجد صن داونز، في المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "بروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي".

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