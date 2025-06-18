كتب - يوسف محمد:

شهد ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكي فجر أمس الثلاثاء، واحدة من أقوى مباريات كأس العالم للأندية، والتي جمعت بين فريقي بوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بمونديال الأندية.

وكان التعادل الإيجابي لكل فريق حسم نتيجة مباراة الفريقين معا، في اللقاء الذي أقيم أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بمونديال الأندية.

وخطفت مباراة بوكا جونيورز وبنفيكا الأنظار بشكل كبير في مونديال الأندية، ليس بسبب الأداء الفني فقط على أرضية الملعب، لكن بسبب الأجواء الجماهيرية الكبيرة التي صاحبت المباراة وشهدها ملعب هارد روك.

وخلال المباراة، لفت أحد جماهير بوكا جونيورز الأنظار بشدة، حينما وصلته رسالة عبر ساعته، تنبيها بأنه قد يتعرض لبعض الأضرار، نظرا لشدة الصخب والضوضاء من قبل جماهير الفريق الأرجنتيني، خلال المباراة في إشارة إلى وجود صخب جماهيري شديد طوال المباراة وهو ما تم تداوله على مواقع التواصل المختلفة بشكل كبير.

وجاء نص الرسالة التي تلقاها أحد جماهير بوكا جونيورز من خلال ساعته كالتالي: "البيئة صاخبة، ومستوى الضوضاء وصل إلى 100 ديسيبل، ما قد يؤثر على السمع".

ويذكر أن فريق بوكا جونيورز يشارك في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي".

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