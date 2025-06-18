"بحثا عن أول فوز".. 3 مواجهات قوية للعرب في كأس العالم للأندية

كتبت-هند عواد:

تتبقى 3 مواجهات قوية للفرق العربية في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، بمشاركة 32 فريقا، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو.

وتقام مباراتان للوداد المغربي والهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، فيما يواجه العين الإماراتي يوفنتوس غداً الخميس، في إطار منافسات الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم للأندية.

الوداد ضد مانشستر سيتي

يواجه الوداد المغربي مانشستر سيتي، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، ضمن المجموعة السابعة التي تضم يوفنتوس والعين.

الهلال ضد ريال مدريد

يواجه الهلال السعودي نظيره ريال مدريد الإسباني، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب هارد روك، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم كل من، باتشوكا وريد بول سالزبورج.

العين ضد يوفينتوس

يواجه العين الإماراتي نظيره يوفنتوس الإيطالي، في الرابعة صباح غدا الخميس، على ملعب أودي فيلد، ضمن المجموعة السابعة.

العرب يبحثون عن الفوز على الأول

تبحث الفرق العربية عن أول فوز في كأس العالم للأندية، بعد تعادل الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي، وخسارة الترجي التونسي من فلامينجو بهدفين نظيفين.