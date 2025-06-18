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ضربة موجعة للهلال قبل مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية

12:34 ص الأربعاء 18 يونيو 2025
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    ميتروفيتش
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    ميتروفيتش
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القاهرة - مصراوي

تلقى الهلال خبراً صادماً قبل انطلاق مشواره في كأس العالم للأندية 2025، حيث تأكد غياب مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش عن المواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد، في افتتاح منافسات المجموعة، والتي تقام اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي.

ووفقا لصحيفة "الميدان" السعودية، فإن ميتروفيتش تعرض لإصابة قوية في الساق خلال التدريبات، مما حال دون مشاركته في الحصة التدريبية الأخيرة، وأدى إلى استبعاده من حسابات الجهاز الفني لهذه المباراة المهمة.

ومن المتوقع أن المدرب سيموني إنزاجي يلجأ للاعتماد على المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو لقيادة الخط الهجومي في ظل غياب ميتروفيتش، ويعد ميتروفيتش هو الغائب الوحيد في قائمة الهلال، بعد تعافي اللاعب مصعب الجوير الذي تعافى من إصابته في الركبة.

ومع الذكر أن يواجه الهلال السعودي نظيره الملكي ريال مدريد في أول جولاته في المجموعة الثامنة من كأس العالم للأندية 2025، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

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ميتروفيتش الهلال السعودي كأس العالم للأندية
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