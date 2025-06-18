تشكيل صن داونز لمواجهة أولسان هيونداي في كأس العالم للأندية

القاهرة - مصراوي

أعلن المدير الفني لفريق صن داونز، البرتغالي ميجيل كاردوسو، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة أولسان هيونداي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة الواحدة صباحًا، على ملعب "إنتر أند كو".

وجاء تشكيل صن داونز على النحو التالي:

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: موداو – كيكانا – لونجا – كيبادو

خط الوسط: الليندي – موكوينا – ساليس

خط الهجوم: كوستا – زواني – راينرز