هل الشناوي بينهم؟.. اللاعبون الأكبر سنا في كأس العالم للأندية

يشهد كأس العالم للأندية 2025 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية بثوبه الجديد، مشاركة العديد من اللاعبين كبار السن الذين بلغوا سن الـ40.

وظن عدد من الجماهير المصرية أن محمد الشناوي في قائمة أكثر اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية، لكنه لم يتواجد في القائمة.

اللاعبون الأكبر سنا في كأس العالم للأندية

1. فابيو (فلومينينسي) - 44 عاما

2. تياجو سيلفا (فلومينينسي) - 40 عاما

3. دينيس أونيانجو (صن داونز) - 40 عاما

4. لوكا مودريتش (ريال مدريد) - 39 عاما

5. جوستافو كابرال (باتشوكا) - 39 عاما

6. إنزو بيريز (ريفر بليت) - 39 عاما

7. مانويل نوير (بايرن ميونخ) - 39 عاما

8. سيرخيو راموس (مونتيري) - 39 عاما

وفي سياق متصل، تعادل النادي الأهلي سلبيا في المباراة الافتتاحية مع إنتر ميامي الأمريكي، قبل أن يلاقي بالميراس البرازيلي غدا الخميس.