لاعب الهلال السعودي يقلل من غياب مبابي عن اللقاء المرتقب

كتبت-هند عواد:

تحدث روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي، عن مواجهة ريال مدريد الإسباني، في كأس العالم للأندية 2025.

وقال نيفيز في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "إذا لعبنا في واشنطن كان ذلك سيكون أفضل من حيث الأجواء، لكننا عشنا أسبوعا رائعا في التدريبات مع إنزاجي".

وأضاف: "كان الأسبوع الماضي في التدريبات مع إنزاجي به تمارين مكثفة وكنا شغوفون للتعلم والتطور".

واختتم عن احتمالية غياب كيليان مبابي نجم الريال: "في الأخير هو لاعب ضمن مجموعة، صحيح كيليان مبابي مؤثر لكن ريال مدريد ليس فريق اللاعب الواحد، ويجب علينا التركيز على أنفسنا".