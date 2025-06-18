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لاعب الهلال السعودي يقلل من غياب مبابي عن اللقاء المرتقب

12:17 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

روبن نيفيز

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كتبت-هند عواد:

تحدث روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي، عن مواجهة ريال مدريد الإسباني، في كأس العالم للأندية 2025.

وقال نيفيز في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "إذا لعبنا في واشنطن كان ذلك سيكون أفضل من حيث الأجواء، لكننا عشنا أسبوعا رائعا في التدريبات مع إنزاجي".

وأضاف: "كان الأسبوع الماضي في التدريبات مع إنزاجي به تمارين مكثفة وكنا شغوفون للتعلم والتطور".

واختتم عن احتمالية غياب كيليان مبابي نجم الريال: "في الأخير هو لاعب ضمن مجموعة، صحيح كيليان مبابي مؤثر لكن ريال مدريد ليس فريق اللاعب الواحد، ويجب علينا التركيز على أنفسنا".

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روبن نيفيز كليان مبابي ريال مدريد الهلال السعودي كأس العالم للأندية
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