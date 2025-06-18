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ريفر بليت يضرب أوراوا بثلاثية في كأس العالم للأندية

12:16 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

ريفر بليت ضد أوراوا

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انتهت مباراة ريفر بليت وأوراوا التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بكأس العالم للأندية.


وفاز الفريق الأرجنتيني على نظيره الياباني بثلاثية مقابل هدف، على ملعب لومن فيلد الواقع في مدينة سياتيل الأمريكية.


افتتح فاكوندو كوليديو التسجيل للفريق الأرجنتيني في الدقيقة 12، وأضاف سيبا دريوسي الهدف الثاني في الدقيقة 48، وقلص يوسوكي النتيجة من علامة الجزاء بعدها بـ10 دقائق، واختتم ماكسميليانو الأهداف في الدقيقة 73.


ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز ريفر بليت


1. ريفر بليت - 3 نقاط - مباراة

2. إنتر ميلان - دون نقاط - 0 مباريات

3. مونتيري - دون نقاط - 0 مباريات

4. أوراوا - دون نقاط - مباراة

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ريفر بلايت ضد اوراوا كأس العالم كأس العالم للأندية ريفر بليت
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