كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 14 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر صورا له عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء عطلته الصيفية، فيما نشر أحمد فتوح لاعب الزمالك صورته من بيروت بلبنان.

وكتب إمام عاشور لاعب الأهلي الذي تعرض لإصابة مؤخرا: "ربنا بيبدل الخوف طمأنينة، والشتات هداية، والجوع أجر، بس لازم تصبر وتثق إن مع العسر يسرا".

ويستعد ثنائي الزمالك وبيراميدز سيف فاروق جعفر ويوسف أوباما، للموسم المقبل، إذ نشر الأخير مقطع فيديو لهما من داخل صالة الألعاب الرياضية.

واحتفل شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، بعيد ميلاد زوجته، فيما نشر كهربا لاعب الاتحاد الليبي الحالي والأهلي السابق، صورته مع والدته، وكتب: "الحب".

ونشر المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز دعاءً، يقول: "وفي ساعة الفجر اللهم إنا نسألك جبرا للقلوب وتيسير للأمور وبعدا عن كل خذلان وحماية من كل أذى وتدبيرا منك لكل أمورنا".

ونشر مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق، صورته مع وليد سليمان زميله السابق، بقميص الأحمر، فيما أعلن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، تدشين ناد جديد يحمل اسم "ذا ميكر"، يلعب في الدرجة الرابعة.

ويقضي مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر عطلته في تركيا، فيما نشر عبدالله السعيد لاعب الزمالك صورته بقصة شعر جديدة.

اقرأ أيضًا:

"حاجة خطيرة".. مهيب يفجر مفاجأة بما فعله ميسي ورفاقة مع لاعبي الأهلي



"وصلة ضحك".. عمر مرموش يُغني لـ "بهاء سلطان" في معسكر مانشستر سيتي (فيديو)



