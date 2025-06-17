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لاعب تشيلسي يظهر في حفل بعد ساعات من افتتاح كأس العالم للأندية

11:56 م الثلاثاء 17 يونيو 2025
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    نوني مادويكي يظهر في حفل بعد افتتاح كأس العالم للأندية (3)
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    نوني مادويكي يظهر في حفل بعد افتتاح كأس العالم للأندية (2)
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كتبت-هند عواد:

شوهد نجم تشيلسي نوني مادويكي وهو يحتفل مع مؤثر بعد ساعات من مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025، للبلوز ضد لوس أنجلوس إف سي.

وبدأ مادويكي تشيلسي في كأس العالم، يوم الإثنين الماضي ضد الفريق الأمريكي على ملعب "مرسيدس بنز"، في لقاء انتهى لصالح الإنجليزي بنتيجة 2-0.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن مادويكي شوهد وهو يحتفل مع زملائه في حفل بعد ساعات من مباراة تشيلسي في كأس العالم.

وأضافت الصحيفة، أن مادويكي ظهر مع مؤثرة تدعى سكاي وهما يستمتعان في حفل ليلي، وتداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه تم حذفه لاحقا.

وكان مادويكي لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب إنزو ماريسكا في الموسم الماضي، إذ شارك في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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تشيلسي نوني مادويكي كأس العالم للأندية 2025 لوس أنجلوس ملعب مرسيدس بنز
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