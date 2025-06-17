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أحمد شوبير يكشف غياب لاعب الأهلي عن مباراة بالميراس المقبلة

11:54 م الثلاثاء 17 يونيو 2025
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    احتفال كوكا (1)
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    احتفال أشرف بن شرفي مع كوكا
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    أحمد نبيل كوكا
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    أحمد نبيل كوكا
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، آخر التطورات الخاصة بإصابة لاعب الفريق أحمد نبيل كوكا وموقفه من المشاركة في مباراة بالميراس المقبلة بمونديال الأندية.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة الأهلي: "كوكا يعاني من الإصابة بكدمة في الركبة، تسبب في غيابه عن مران الفريق أمس واليوم أيضًا، أعتقد أنه لن يلحق بمباراة بالميراس يوم الخميس المقبل".

وأضاف: "الأقرب للمشاركة في مركز الظهير الأيسر للنادي الأهلي، خلال مباراة بالميراس البرازيلي المقبلة هو كريم الدبيس، بجانب تواجد الثنائي مصطفى العش ويحيى عطية الله".

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية بمونديال الأندية.

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام إنتر ميامي، في افتتاح مباريات كأس العالم للأندية 2025، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم 15 يونيو الجاري.

ويشارك النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

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