كتبت-هند عواد:

يستعد الأهلي لخوض ثاني مواجهاته في كأس العالم للأندية 2025، عندما يواجه بالميراس البرازيلي، في السابعة مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب "ميتلايف" بولاية نيو جيرسي الأمريكية.

وتناولت الصحف والمواقع البرازيلية، مباراة الأهلي وبالميراس الحاسمة، خاصة بعد تعادل الثنائي في الجولة الأولى ضد إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، على التوالي.

وذكر موقع "OGlobo" البراويلي، أن بالميراس يريد تحسين هدفه أمام الأهلي بعد التعادل أمام بورتو سلبيا، رغم خلق فيرداو عدة فرص.

وترى صحيفة "باند" أن بالميراس يمكنه منافسة أي فريق، مشيرا إلى أن فيرداو حارس الفريق حذر من صعوبة مباراة الأهلي.

ووصفت الصحيفة الأهلي بـ"بطل أفريقيا الأكبر"، مشيرة إلى أنها مباراة حاسمة، وعليهم دراسة الخصم جيدًا والانتباه جيدًا، فهم معتادون على المنافسات الكبيرة.

وأضاف موقع "O Dia" البرازيلي، أن بالميراس أظهر تفوقا بدنيا كبيرا أمام بورتو ودفعه للتراجع، لكن النتيجة ظلت صفرًا حتى صافرة النهاية، ليكرر نتيجة الأهلي وإنتر ميامي.

واختتم الموقع: "وبهذا، تملك جميع أندية المجموعة الأولى نقطة واحدة ولم تسجل أي أهداف حتى الآن، ويعود ألفيفيردي إلى أرض الملعب ضد الفريق المصري".

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