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كيف مشاهدة مباراة صن داونز وأولسان في كأس العالم للأندية؟

09:56 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

حزن لاعبي صن داونز (1)

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ساعات قليلة تفصلنا عن بداية مباراة صن داونز الجنوب إفريقي ضد أولسان الكوري الجنوبي في كأس العالم للأندية 2025.

ويلاقي الفريق الجنوب إفريقي نظيره الكوري الجنوبي في الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وتقام المباراة غدا الأربعاء، في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

كيف مشاهدة مباراة صن داونز؟

وتمتلك منصة "DAZN" حقوق ملكية بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية والتي حصلت عليها مقابل مليار يورو.

ومن أجل مشاهدة المباريات عبر المنصة هناك طريقتين، الأولى هي المشاهد مجانا لكن بجودة قليلة، والثانية هي دفع اشتراك لمشاهدة مباريات المونديال بجودة عالية.

ويقع نادي صن داونز في المجموعة السادسة بجانب فرق: بوروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي، أولسان الكوري الجنوبي.

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