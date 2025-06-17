كتبت-هند عواد:

واحد من كل خمسة لاعبين محترفين في إنجلترا، يستخدمون "السنوس" –أحد أنواع النيكوتين- وما يقرب من نصفهم لديهم رغبة في الإقلاع عن الأمر، وفقا لدراسة أجرتها جامعة لوبورو، بتكليف من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين (PFA).

وعادة ما ينشر اسم تبغ السنوس بين الفترة والأخرى على الساحة الرياضية، عندما يظهر مع أحد اللاعبين، الأمر الذي حدث حاليا مع أحد لاعبي الدوري المصري.

وسبق وتحدث أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن الأمر، وقال عبر برنامجه الريمونتادا، إن 50% من اللاعبين في مصر يتناولون مادة مخدرة قبل خوضهم المباريات، تؤثر فيهم بالسلب، وهذه المادة مدمرة وتتسبب في تأخير اللاعب للعودة من الإصابة وتضرره بشكل كبير بجانب تعرض اللاعبين للإصابة باستمرار.

تبغ السنوس، عبارة عن نيكوتين عديم الدخان، يتم وضعه بين الشفة العليا واللثة ليساعد اللاعبين على الاسترخاء، إلا أنه يسبب عدة مخاطر منها أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي الدراسة المذكورة أعلاه ونشرها صحفية "بي بي سي" الإنجليزية بتاريخ مايو 2024، ثم استطلاع 628 لاعبًا من الذكور، في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أو أندية دوري كرة القدم الإنجليزية، بالإضافة إلى 51 لاعبة في دوري السوبر للسيدات.

ومن بين المشاركين الذكور، أفاد 18% أنهم يستخدمون السنوس حاليًا، بينما أفاد 42% أنهم جربوه مرة واحدة على الأقل، أما اللاعبات، فقد بلغت نسبتهن 22% و39% على التوالي.

أشهر اللاعبين الذين ظهروا بتبغ السنوس

اعترف جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي السابق، باستخدام التبغ "سنوس" لمساعدته على الاسترخاي، والتقطته الكاميرات وهو يحمل التبغ ذاته في بطولة أمم أوروبا 2016.

وخلال مباراة في الدوري الإنجليزي بين أستون فيلا وأرسنال، اتجهت الكاميرا نحو أوناي إيمري، مدرب فيلا، ليظهر برتراند تراوري على دكة البدلاء، وهو يرفع شفته العليا قبل أن يبدو وكأنه يضع شيئًا بجانب علكته.

ونفى اللاعب أنه تناول السنوس، إلا أنها لم تكن المرة الأولى التي يظهر فيها الأمر بالدوري الإنجليزي، إذ شوهد مارك جيليسبي حارس مرمى نيوكاسل الثالث وهو في المدرجات خلال مباراة ليفربول، يُدخل شيئًا ما تحت شفتيه.

وظهر العديد من لاعبي الدوري الإنجليزي وهم يحملون تبغ السنوس، مثل ماركوس راشفورد ، مهاجم مانشستر يونايتد السابق، الذي نشر صورته على حسابه بموقع "إنستجرام"، وبجانبه علبة السنوس، لكنه رفض التعليق على الأمر.

ونشر السويدي فيكتور ليندلوف، مدافع مانشستر يونايتد الدولي السويدي، صورًا على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للسنوس المفضل لديه.

واعترف السويدي هنريك لارسون بأنه استخدم السنوس قبل أن يسجل الركلة الأخيرة لمنتخب بلاده في ركلات الترجيح، التي أوصلتهم إلى نصف نهائي كأس العالم 1994 على حساب رومانيا، وقال: "فقط لأُهدئ من روعي"، لكنه بعد 20 عاما من الواقعة.

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