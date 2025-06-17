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رئيس نادي الهلال يحسم جدل التعاقد مع رونالدو في كأس العالم للأندية

08:51 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

كريستيانو رونالدو

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كتب - محمد القرش:

علق الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، إستيف كالزادا، على أنباء التعاقد مع كريستيانو رونالدو لاعب النصر، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

وقال كالزادا في تصريحات عبر "بي بي سي سبورت": "على الرغم من احترامي الشديد لرونالدو باعتباره لاعبًا كبيرًا، كما ندرك جميعًا، فمن غير المنطقي تمامًا أن تحضر أفضل لاعب في أكبر خصم لك للعب معك".

وعن التعاقد مع برونو فرنانديز: "إنه لاعب كبير، ويتناسب مع مواصفات اللاعب الذي نعتقد أنه سيكون جيدًا للهلال، تمامًا مثل العديد من اللاعبين الآخرين".

واختتم: "الأسماء التي ارتبطنا بها تُظهر طموح النادي، نعتقد أننا قادرون على التعاقد مع أي لاعب في الوقت الحالي".

ويبدأ الهلال مشواره في البطولة بمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء 18 يونيو، قبل أن يواجه ريد بول سالزبورج بعد أربعة أيام، ويختتم دور المجموعات بمواجهة باتشوكا يوم 27 يونيو.

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