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كيف يعمل الأهلي على تكيّف اللاعبين مع أجواء مباراة بالميراس؟

06:55 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

مران الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي الأمريكي

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كتب - محمد القرش:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي في تمام الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية ضمن منافسات الجولة الثانية المجموعة الأولى .

وقرر الجهاز الفني للأهلي إقامة المران في نفس توقيت لقاء بالميراس البرازيلي، من أجل تعود اللاعبين على الأجواء.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهته الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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الأهلي بالميراس مران الأهلي الأهلي وبالميراس كأس العالم للأندية
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