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استشهاد لاعب خدمات جباليا الفلسطيني في العدوان الإسرائيلي

06:41 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

عبد الله مازن حويلة

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كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، استشهاد لاعب نادي خدمات جباليا، عبد الله مازن حويلة، جراء العدوان الإسرائيلي.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة، في أكتوبر 2023، يقترب عدد الشهداء من 51 ألفاً، وفي المجال الرياضي استشهد 22 رياضيا في آخر 4 أشهر، وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الفلسطيني.

وسجلت منظومة اتحاد الكرة الفلسطينية، استشهاد 270 فردا ما بين لاعب ومدرب وإداري، إضافة إلى المفقودين والجرحى، وتدمير 286 منشأة.

عبد الله مازن حويلة

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