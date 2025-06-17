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ماذا قال دي ماريا بعد تعادل بنفيكا وبوكا جونيورز في كأس العالم للأندية؟

02:09 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

أنخيل دي ماريا

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ماذا قال دي ماريا بعد تعادل بنفيكا وبوكا جونيورز في كأس العالم للأندية؟

كتب - محمد الميموني:

علق نجم منتخب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب بنفيكا البرتغالي، على تعادل فريقه أمام بوكا جونيورز بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية 2025، منتقدًا أداء الحكم خلال اللقاء.

وقال دي ماريا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد" البرتغالية عقب المباراة التي أُقيمت صباح اليوم الثلاثاء: "دخلنا المباراة بهدف واضح وهو تحقيق الفوز، وكنا نعرف جيدًا الطريقة التي يجب أن نلعب بها، لم نكن جيدون في الشوط الأول، لكن الأداء تحسن كثيرًا في الشوط الثاني، ومع ذلك لم ننجح في ترجمة ذلك إلى انتصار".

وأشار اللاعب الأرجنتيني إلى أن التحكيم كان متساهلًا مع الخشونة الزائدة، مضيفًا:"كان من المفترض أن يتم التعامل بصرامة منذ البداية بإشهار عدد أكبر من البطاقات الصفراء، لأن المباراة كانت لتصبح أكثر إنسيابية ومتعة".

وتابع اللاعب صاحب الـ37 عاماً: "كنا الطرف الأفضل في فترات عديدة، ولكن بعد استقبالنا الهدفين تغيّر الوضع، ومع ذلك أجرينا بعض التعديلات وعدنا إلى أجواء اللقاء، كنا ندرك أن هذه السيناريوهات ممكنة في كرة القدم".

واختتم دي ماريا تصريحاته قائلاً: "المجموعة قوية وجميع المباريات مهمة للغاية، وعلينا الفوز بها جميعًا إذا أردنا التأهل في صدارة الترتيب، لم يحالفنا التوفيق اليوم، لكننا نملك عقلية الفوز وسنعمل على تحقيق الانتصار في المباراة المقبلة".

ترتيب المجموعة الثالثة:

- بايرن ميونخ المركز الأول برصيد 3 نقاط.

- بوكا جونيورز المركز الثاني برصيد نقطة.

- بنفيكا المركز الثالث برصيد نقطة.

- أوكلاند سيتي المركز الرابع بدون نقاط.

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أنخيل دي ماريا تعادل بنفيكا وبوكا جونيورز لاعب بنفيكا البرتغالي كأس العالم للأندية 2025
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