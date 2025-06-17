كتب- محمد خيري:

يستعد فريق أفريقي جديد للظهور في كأس العالم للأندية، التي تقام حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الأهلي والترجي التونسي.

وخاض فريق الأهلي مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي الأمريكي وتعادل سلبيا، بينما استهل الترجي التونسي مشواره بالخسارة من فلامنجو البرازيلي بهدفين دون رد.

صنداونز يواجه أولسان

ويبدأ فريق صنداونز الجنوب أفريقي، ضربة بداية المونديال، في مواجهة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، ضمن المجموعة الخامسة، والتي تضم أيضا دورتموند وفلومينينسي.

وتنطلق مباراة صنداونز أمام أولسان الكوري الجنوبي، في الواحدة صباح غدا الأربعاء.

كيفية مشاهدة مباراة صندوانز وأولسان

ولن تكون هناك مباريات مذاعة عبر قناة مفتوحة من مباريات اليوم في كأس العالم للأندية، وبالتالي ستكون الطريقة الوحيدة لمشاهدة مباريات اليوم عبر منصة "DAZN".

ولمشاهدة مباريات المونديال مجانية عبر منصة "DAZN"، لكن بجودة أقل نسبيا، بينما إذا أردت مشاهدة المباريات بأعلى جودة ممكنة، فذلك يكون من خلال اشتراك مدفوع.

وعلى من يرغب متابعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية عبر شبكة "DAZN" سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالشبكة عبر الهواتف، يمكنك زيارة الموقع أو تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول عن طريق حسابك عبر "جوجل" أو "فيسبوك".