كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت الحسابات الرسمية لقنوات بي إن سبورتس beIN SPORTS استمرار حصولها على الحقوق الحصرية لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت الحسابات الرسمي للقناة القطرية، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أنها ستظل تمتلك الحقوق الحصرية بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2027/2028.

وكان فريق ليفربول قد حصد لقب الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي 2024/25 بعدما جمع 84 نقطة بفارق 10 نقاط عن أرسنال الوصيف.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي 2025/2026 يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2025 على أن تنتهي يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026.



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