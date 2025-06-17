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ضربة قوية لمنتخب السعودية قبل مباراة أمريكا بالكأس الذهبية

01:24 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

المنتخب السعودي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المنتخب السعودي نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعبه حسن كادش بعد إصابته في مباراة هايتي بالجولة الأولى من بطولة الكأس الذهبية (كونكاكاف).

وأشار المنتخب السعودي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الأشعة المغناطيسية التي خضع لها اللاعب أثبتت وجود إصابة في العضلة الخلفية للفخذ حيث بدأ على إثرها برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

ونوه المنتخب السعودي إلى أن اللاعب مهند آل سعد يواصل خلال الفترة الجارية برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وكان المنتخب السعودي قد استهل مشواره بالنسخة الجارية من الكأس الذهبية بفوز على نظيره هايتي بهدف نظيف.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره الأمريكي عند04:15 صباح يوم الجمعة المقبل 20 يونيو.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى للمنتخب السعودي ببطولة الكأس الذهبية بعدما تلقى دعوة من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "الكونكاكاف" للمشاركة في نسختي 2025 و2027 من البطولة.

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المنتخب السعودي حسن كادش الكأس الذهبية كونكاكاف
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