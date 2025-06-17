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"الكرة تتحرك بسرعة كبيرة".. أرنولد يتحدث عن الفارق بين ليفربول وريال مدريد

12:37 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

أرنولد

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث ألكسندر أرنولد الوافد الجديد على صفوف ريال مدريد عن الفارق الذي وجده مع ناديه الإسباني الذي ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقد مع ليفربول.

أرنولد صاحب الـ26 عاماً كان قد تم تصعيده للفريق الأول لليفربول موسم 2016/17 إذ ظلّ بصفوفه حتى رحلّ لريال مدريد.

وقال أرنولد في تصريحات لقناة ريال مدريد اليوم الثلاثاء:"الجودة لدى اللاعبين في مدريد رائعة الكرة تتحرك بسرعة كبيرة الوضع مختلف تماماً مما اعتدت عليه من حيث اللاعبين والنجوم، أستمتع بهذا التغيير، وأستمتع بكوني جزءًا منه".

وأضاف الظهير الأيمن الإنجليزي الدولي:"اللاعبون تحدثوا معي كثيرًا وجعلوني أشعر بالراحة ولا أستطيع وصف الترحيب الذي حظيت به، اللاعبون يتحدثون الإنجليزية لذا نفهم بعضنا البعض ولكن الأمور التكتيكية والمحاضرات جميعها بالإسبانية لذا عليّ التعود وأعرف أساسيات اللغة الإسبانية".

وأتم اللاعب تصريحاته بالتنويه إلى حماسه للتعلم واستيعاب المعلومات الفنية من مدربه تشابي ألونسو وتطبيقها:"نحن متحمسون جدًا للبدء".

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