كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بوكا جونيورز

2 2
01:00

بنفيكا

كأس العالم للأندية

فلامنجو

2 0
04:00

الترجى الرياضي

كأس العالم للأندية

فلومينينسي

- -
19:00

بروسيا دورتموند

جميع المباريات

إعلان

"متوقعة وفوجئت بمشاركة لاعبهم".. مدرب الترجي يعلق على الخسارة أمام فلامنجو بكأس العالم للأندية

11:50 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025

الترجي وفلامنجو (1)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لفريق الترجي التونسي، ماهر الكنزاري، إن خسارتهم أمام نظيرهم فلامنجو البرازيلي كانت متوقعة، مبديًا في الوقت ذاته سعادته بروح لاعبيه وشخصيتهم في الملعب.

وخسر فريق الترجي بثنائية نظيفة على يد نظيره فلامنجو صباح اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

وأشار الكنزاري، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إلى أن اللقاء كان صعبًا:"واجهنا فريقًا كبيرًا ويضم لاعبين عالميين، خلال الشوط الأول كانت الأمور صعبة ولكن تحسن المستوى خلال الشوط الثاني والخسارة أمام فلامنجو ليس مفاجئة ولكنني سعيد بالرغم من ذلك بالروح والشخصية التي أظهرها اللاعبون خلال اللقاء".

وأتم المدير الفني لفريق الترجي تصريحاته بالتنويه إلى أنه لا يلقي باللوم على طرف معين لأن فريق فلامنجو يضم لاعبين بالمنتخب البرازيلي، مضيفًا:"كنت متفاجئًا من مشاركة جورجينيو، حيث قيل إنه غير جاهز بدنيا، لم أتوقع أن يكون أساسيًا، وبالتأكيد هو لاعب مميز ويمتلك خبرات كبيرة، وواجهنا صعوبات في وجوده".

ومن المقرر أن يلتقي فريق الترجي نظيره لوس أنجلوس الأمريكي عند الواحدة من صباح يوم السبت 21 يونيو ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

اقرأ أيضًا:
3 أزمات لـ "روبيرو" مع الأهلي في كأس العالم للأندية

"عودة العقوبات المليونية".. لاعبان بالأهلي سبقا تريزيجيه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ماهر الكنزاري الترجي الترجي وفلامنجو مباريات كأس العالم للأندية اليوم كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟