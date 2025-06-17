كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لفريق الترجي التونسي، ماهر الكنزاري، إن خسارتهم أمام نظيرهم فلامنجو البرازيلي كانت متوقعة، مبديًا في الوقت ذاته سعادته بروح لاعبيه وشخصيتهم في الملعب.

وخسر فريق الترجي بثنائية نظيفة على يد نظيره فلامنجو صباح اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

وأشار الكنزاري، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إلى أن اللقاء كان صعبًا:"واجهنا فريقًا كبيرًا ويضم لاعبين عالميين، خلال الشوط الأول كانت الأمور صعبة ولكن تحسن المستوى خلال الشوط الثاني والخسارة أمام فلامنجو ليس مفاجئة ولكنني سعيد بالرغم من ذلك بالروح والشخصية التي أظهرها اللاعبون خلال اللقاء".

وأتم المدير الفني لفريق الترجي تصريحاته بالتنويه إلى أنه لا يلقي باللوم على طرف معين لأن فريق فلامنجو يضم لاعبين بالمنتخب البرازيلي، مضيفًا:"كنت متفاجئًا من مشاركة جورجينيو، حيث قيل إنه غير جاهز بدنيا، لم أتوقع أن يكون أساسيًا، وبالتأكيد هو لاعب مميز ويمتلك خبرات كبيرة، وواجهنا صعوبات في وجوده".

ومن المقرر أن يلتقي فريق الترجي نظيره لوس أنجلوس الأمريكي عند الواحدة من صباح يوم السبت 21 يونيو ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية.

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