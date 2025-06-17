القاهرة - مصراوي:

تلقى فريق الترجي التونسي اليوم الثلاثاء، الهزيمة أمام نظيره فلامنجو البرازيلي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بمونديال الأندية.

وبهذه النتيجة رفع فلامنجو رصيده من النقاط إلى ثلاث نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، متساويا مع تشيلسي المتصدر برصيد ثلاثة نقاط لكلا منهما.

موعد مباراة الترجي المقبلة

ويستعد الترجي التونسي لملاقاة نظيره لوس أنجلوس الأمريكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، يوم السبت المقبل الموافق 21 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الترجي في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "تشيلسي الإنجليزي، فلامنجو البرازيلي ولوس أنجلوس الأمريكي".