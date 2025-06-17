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"فقرات استشفائية".. الأهلي يواصل تدريباته استعداداته لمواجهة بالميراس

07:06 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025
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كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي اليوم، على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي، استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا بشكل أساسي في اللقاء الماضي أمام إنتر ميامي مرانًا استشفائيًّا، فيما خاض باقي الفريق تدريبات قوية من أجل تجهيزهم بدنيا وفنيا لمباراة بالميراس البرازيلي المقبلة.

وكان التعادل السلبي، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر الأولى في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت يوم الأحد الماضي، في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت القاهرة، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "أندية إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

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