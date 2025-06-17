مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

القاهرة - مصراوي

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في بطولة كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو.

ويواجه بوروسيا دورتموند نظيره فلومينينسي البرازيلي في أول مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

فلومينينسي ضد بوروسيا دورتموند - 7:00 مساء - DAZN

بوكا جونيورز ضد بنفيكا - 1:00 صباحا - أم بي سي مصر 2

فلامنجو ضد الترجي التونسي - 4:00 صباحا - أبوظبي الرياضية 1

ريفربليت ضد اوراوا - 10:00 مساء - DAZN