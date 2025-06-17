كأس العالم للأندية 2025

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بوكا جونيورز

2 2
01:00

بنفيكا

كأس العالم للأندية

ريفر بليت

- -
22:00

اوراوا ريد دياموندز

كأس العالم للأندية

فلامنجو

2 0
04:00

الترجى الرياضي

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مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية

06:29 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025
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القاهرة - مصراوي

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في بطولة كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو.

ويواجه بوروسيا دورتموند نظيره فلومينينسي البرازيلي في أول مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

فلومينينسي ضد بوروسيا دورتموند - 7:00 مساء - DAZN

بوكا جونيورز ضد بنفيكا - 1:00 صباحا - أم بي سي مصر 2

فلامنجو ضد الترجي التونسي - 4:00 صباحا - أبوظبي الرياضية 1

ريفربليت ضد اوراوا - 10:00 مساء - DAZN

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مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية مونديال الأندية مباريات كأس العالم للأندية اليوم
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