فلامنجو يتفوق على الترجى بثنائية في كأس العالم للأندية

القاهرة - مصراوي:

تمكن فريق فلامنجو البرازيلي من تحقيق الفوز على حساب الترجي التونسي، بنتيجة هدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل ثنائية فلامنجو في اللقاء كلا من، جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 17، لويس أروخو في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع فلامنجو رصيده إلى ثلاث نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، متساويا مع تشيلسي المتصدر بنفس الرصيد من النقاط.

موعد مباراة الترجي المقبلة

ويستعد الترجي لملاقاة فريق لوس أنجلوس الأمريكي، يوم السبت المقبل الموافق 21 يونيو، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

"بعد مباريات الجولة الأولى".. جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية



