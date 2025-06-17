كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

بوكا جونيورز

2 2
01:00

بنفيكا

كأس العالم للأندية

ريفر بليت

- -
22:00

اوراوا ريد دياموندز

كأس العالم للأندية

فلامنجو

2 0
04:00

الترجى الرياضي

جميع المباريات

إعلان

فلامنجو يتفوق على الترجى بثنائية في كأس العالم للأندية

06:15 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    فلامنجو (1)
  • عرض 3 صورة
    احتفال لاعبي فلامنجو (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي:

تمكن فريق فلامنجو البرازيلي من تحقيق الفوز على حساب الترجي التونسي، بنتيجة هدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وسجل ثنائية فلامنجو في اللقاء كلا من، جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 17، لويس أروخو في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع فلامنجو رصيده إلى ثلاث نقاط، في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، متساويا مع تشيلسي المتصدر بنفس الرصيد من النقاط.

موعد مباراة الترجي المقبلة

ويستعد الترجي لملاقاة فريق لوس أنجلوس الأمريكي، يوم السبت المقبل الموافق 21 يونيو، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

"بعد مباريات الجولة الأولى".. جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الترجي التونسي فلامنجو البرازيلي كأس العالم للأندية نتيجة فلامنجو والترجي التونسي مباراة الترجي وفلامنجو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بيان مشترك.. 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران
الأكبر في إسرائيل.. ماذا يعني ضرب مصفاة حيفا ؟
برقم الجلوس.. أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)