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"بعد هدفه في بوكا جونيورز".. دي ماريا يسجل رقما تاريخيا في كأس العالم للأندية

05:49 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025
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  • عرض 10 صورة
    دي ماريا
  • عرض 10 صورة
    دي ماريا
  • عرض 10 صورة
    دي ماريا
  • عرض 10 صورة
    دي ماريا
  • عرض 10 صورة
    دي ماريا
  • عرض 10 صورة
    دي ماريا
  • عرض 10 صورة
    دي ماريا
  • عرض 10 صورة
    دي ماريا
  • عرض 10 صورة
    دي ماريا
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كتب - يوسف محمد:

سجل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، رقم تاريخيا في بطولة كأس العالم للأندية، عقب هدفه في مرمى بوكا جونيورز الأرجنتيني اليوم.

وسجل النجم الأرجنتيني هدف بنفيكا الأول في مرمى بوكا جونيورز الأرجنتيني، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

وبهدف دي ماريا في مرمى بوكا جونيورز اليوم، بات ثاني أكبر لاعب يسجل هدف في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، بعمر 37 عاما و 123 يوميا.

ويعد أكبر لاعب سنا تسجيلا للأهداف في بطولة كأس العالم للأندية 2025، هو الأرجنتيني خافيير زانيتي، الذي سجل هدف في مونديال الأندية بعمر 37 عاما و127 يوميا، في كأس العالم للأندية عام 2010.

ويذكر أن مباراة بنفيكا وبوكا جونيورز الأرجنتيني، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما في منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بمونديال الأندية.

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