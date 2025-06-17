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سر إرسال كريستيانو رونالدو قميصه إلى دونالد ترامب

05:41 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    قميص رونالدو مع دونالد ترامب
  • عرض 8 صورة
    قميص رونالدو مع دونالد ترامب
  • عرض 8 صورة
    قميص رونالدو مع دونالد ترامب
  • عرض 8 صورة
    قميص رونالدو مع دونالد ترامب
  • عرض 8 صورة
    قميص رونالدو مع دونالد ترامب
  • عرض 8 صورة
    قميص رونالدو مع دونالد ترامب
  • عرض 8 صورة
    قميص رونالدو مع دونالد ترامب
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كتب - يوسف محمد:

ألقت الأحداث السياسية التي يشهدها العالم حاليا، بظلالها على الجميع بما في ذلك نجوم كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، الذين قاموا بتوجيه العديد من الرسائل بهدف دعم السلام العالمي.

وحرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على توجيه رسالة إلى كافة المواطنين في مختلف دول العالم، من خلال إرسال قميصه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محملا برسالة تدعو للسلام.

وأرسل رونالدو قميصه مع المنتخب البرتغالي إلى الرئيس الأمريكي، وكتب عليه: "إلى الرئيس دونالد ترامب، اللعب من أجل السلام".

وجاءت رسالة رونالدو هذه إلى الرئيس الأمريكي ترامب، نظرا لما يشهده العالم في الوقت الحالي من أحداث سياسية متوترة بين الكثير من الدول.

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