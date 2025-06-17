كأس العالم للأندية.. فلامنجو يتقدم على الترجي بهدف في الشوط الأول

القاهرة - مصراوي:

أنهى فريق فلامنجو البرازيلي الشوط الأول من مواجهته أمام الترجي التونسي متقدما بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بمونديال الأندية 2025.

وسجل هدف فلامنجو الوحيد في اللقاء حتى الآن، اللاعب جيورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

ويتواجد الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي، في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "تشيلسي الإنجليزي ولوس أنجلوس الأمريكي".

وكانت بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، انطلقت يوم الأحد الماضي بمباراة جمعت بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي، في لقاء سيطر عليه التعادل السلبي.