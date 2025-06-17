كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فلامنجو البرازيلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الترجي التونسي أمام نظيره فلامنجو البرازيلي اليوم، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بمونديال الأندية.

ويدخل الترجي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: ياسين مرياح، محمد أمين توجاي، محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: محمد بن علي، يان ساس، أونوشي أوجبيلو، خليل جينوشي.

خط الهجوم: رودريجو رودريجيز، شهاب الجبالي ويوسف بلايلي.

ويشارك الترجي التونسي، في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "تشيلسي الإنجليزي، فلامنجو البرازيلي ولوس أنجلوس الأمريكي.

وكان فريق تشيلسي الإنجليزي، افتتح مباريات هذه المجموعة بفوز على حساب فريق لوس أنجلوس الأمريكي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الإثنين.

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