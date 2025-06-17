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"بعد مباريات الجولة الأولى".. جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية

03:26 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025
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    مباراة بنفيكا وبوكا جونيورز (7) (1)
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    بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي (2)
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    بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي (3)
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    بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي (5)
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    بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي (4)
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    بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتي (1)
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    مباراة بنفيكا وبوكا جونيورز (4) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة بنفيكا وبوكا جونيورز (6) (1)
  • عرض 18 صورة
    مباراة بنفيكا وبوكا جونيورز (3) (1)
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    جماهير بوكا جونيورز (11) (2)
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    جماهير بوكا جونيورز (11) (1)
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    جماهير بوكا جونيورز (8) (1)
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    جماهير بوكا جونيورز (5) (1)
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    جماهير بوكا جونيورز (7) (1)
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    جماهير بوكا جونيورز (4) (1)
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    جماهير بوكا جونيورز (10) (1)
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    جماهير بوكا جونيورز (9) (1)
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كتب - يوسف محمد:

اختتمت منذ قليل مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بمباراة جمعت بين فريقي بوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، نتيجة مباراة بوكا جونيورز أمام فريق بنفيكا البرتغالي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية.

وكان فريق بايرن ميونخ الألماني، تمكن من تحقيق فوزا كبيرا على حساب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المجموعة ذاتها بنتيجة 10 أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس.

وتضم المجموعة الثالثة في البطولة كلا من: "بايرن ميونخ الألماني، بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنفيكا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي".

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بالبطولة كالتالي:

1- بايرن ميونخ، مباراة وحيدة، 3 نقاط.

2- بوكا جونيورز، مباراة وحيدة، نقطة وحيدة.

3- بنفيكا، مباراة وحيدة، نقطة وحيدة.

4- أوكلاند سيتي، مباراة وحيدة، دون نقاط.

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نتيجة مباراة بنفيكا وبوكا جونيورز جدول ترتيب المجموعة الالثة بمونديال الأندية بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي كأس العالم للأندية مونديال الأندية
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