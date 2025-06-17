القاهرة - مصراوي:

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة بنفيكا البرتغالي أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأحرز ثنائية بوكا جونيورز في المباراة، كلا من ميجيل أنخيل في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول أيضًا.

وعلى الجانب الآخر، سجل ثنائية فريق بنفيكا البرتغالي، كلا من: "أنخيل دي ماريا في الدقيقة 3+45 من زمن الشوط الأول، فيما أحرز زميله أوتاميندي الهدف الثاني وهدف التعادل في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إشهار الحكم لثلاث بطاقات حمراء، حيث طرد من صفوف بوكا جونيورز كلا من أندير هيريرا في الدقيقة 45 خلال تواجده على مقاعد البدلاء، وفيجال في الدقيقة 88، بينما تلقى أندريا بيلوتي لاعب بنفيكا بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 72.

وبهذا التعادل، تقاسم الفريقين نقاط المباراة، حيث حصل كلا منهما على نقطة وحيدة، ليظل بايرن ميونخ في صدارة جدول ترتيب المجموعة بثلاث نقاط وبفارق نقطتين عن بوكا جونيورز صاحب المركز الثالث.

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