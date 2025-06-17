كتب - يوسف محمد:

خطفت جماهير بوكا جونيورز الأرجنتيني الأنظار بشكل كبير، خلال مباراة فريقهم أمام بنفيكا البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

واجتاح جماهير الفريق الأرجنتيني، شوارع مدينة ميامي الأمريكي، في أجواء احتفالية كبيرة على شواطئ فلوريدا حاملين أعلام فريقيهم ووسط أهازيج وهتافات قوية من الجماهير لدعم فريقها.

ولم تكتفي جماهير الفريق الأرجنتيني باجتياح شوارع مدينة ميامي، قبل مواجهة بنفيكا في مونديال الأندية فقط، بل أن الأمر وصل إلى ملعب "هارد روك"، الذي استقبل الآلاف من جماهير بوكا جونيورز، التي حضرت لدعم فريقها في افتتاح مبارياته بمونديال الأندية.

ويلاقي فريق بوكا جونيورز حاليا نظيره بنفيكا البرتغالي، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد فريق بوكا جونيورز في المجموعة الثالثة بمونديال الأندية، رفقة كلا من: "بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي".

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 - ياسااااترر :



جماهير بوكا جونيور في الملعب 😨💛💛pic.twitter.com/jZn3nfRgBh — محمد (@l_xw44) June 16, 2025

جنون، جنون، جنون!



جماهير بوكا جونيورز تصنع الحدث في ميامي 🤯🤯🤯🤯💛💛💛💙💙💙 pic.twitter.com/DOFJilr4v1 — نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) June 16, 2025

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