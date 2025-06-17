كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم للأندية

فلامنجو

- -
04:00

الترجى الرياضي

كأس العالم للأندية

ريفر بليت

- -
22:00

اوراوا ريد دياموندز

كأس العالم للأندية

فلومينينسي

- -
19:00

بروسيا دورتموند

جميع المباريات

إعلان

شواطئ فلوريدا ومدرجات هاردروك.. جماهير بوكا جونيورز تخطف الأنظار في مونديال الأندية

02:11 ص الثلاثاء 17 يونيو 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    جماهير بوكا جونيورز (11) (2)
  • عرض 12 صورة
    جماهير بوكا جونيورز (12) (2)
  • عرض 12 صورة
    جماهير بوكا جونيورز (1) (2)
  • عرض 12 صورة
    جماهير بوكا جونيورز (7) (1)
  • عرض 12 صورة
    جماهير بوكا جونيورز (4) (1)
  • عرض 12 صورة
    جماهير بوكا جونيورز (5) (1)
  • عرض 12 صورة
    جماهير بوكا جونيورز (11) (1)
  • عرض 12 صورة
    جماهير بوكا جونيورز (8) (1)
  • عرض 12 صورة
    جماهير بوكا جونيورز (9) (1)
  • عرض 12 صورة
    جماهير بوكا جونيورز (10) (1)
  • عرض 12 صورة
    جماهير بوكا جونيورز (11) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

خطفت جماهير بوكا جونيورز الأرجنتيني الأنظار بشكل كبير، خلال مباراة فريقهم أمام بنفيكا البرتغالي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

واجتاح جماهير الفريق الأرجنتيني، شوارع مدينة ميامي الأمريكي، في أجواء احتفالية كبيرة على شواطئ فلوريدا حاملين أعلام فريقيهم ووسط أهازيج وهتافات قوية من الجماهير لدعم فريقها.

ولم تكتفي جماهير الفريق الأرجنتيني باجتياح شوارع مدينة ميامي، قبل مواجهة بنفيكا في مونديال الأندية فقط، بل أن الأمر وصل إلى ملعب "هارد روك"، الذي استقبل الآلاف من جماهير بوكا جونيورز، التي حضرت لدعم فريقها في افتتاح مبارياته بمونديال الأندية.

ويلاقي فريق بوكا جونيورز حاليا نظيره بنفيكا البرتغالي، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة، لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد فريق بوكا جونيورز في المجموعة الثالثة بمونديال الأندية، رفقة كلا من: "بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي".

أقرأ أيضًا:
موعد مباراة الترجي و فلامنجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جماهير بوكا جونيورز بوكا جونيورز وبنفيكا كأس العالم للأندية مونديال الأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بيان مشترك.. 20 دولة عربية وإسلامية يدينون الهجمات الإسرائيلية على إيران
الأكبر في إسرائيل.. ماذا يعني ضرب مصفاة حيفا ؟
برقم الجلوس.. أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)